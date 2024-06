Operário-PR derrota o Santos e afunda o Peixe na crise

Nesta sexta-feira, o Operário-PR derrotou o Santos por 1 a 0, em jogo válido pela oitava rodada da Série B. O gol do Fantasma veio através de Willian Machado. Com o triunfo, o time paranaense assume a vice-liderança, com 18 pontos. Enquanto isso, o Peixe está na sexta colocação, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Operário encara a Chapecoense, fora de casa. O Santos tenta a sua recuperação contra o Goiás, em casa.

Primeiro tempo e Operário-PR em vantagem

O Operário-PR mostrou ao que veio desde os minutos iniciais. Com imposição física, o Fantasma impediu o Santos de jogar e não demorou para chegar ao gol. No levantamento, a zaga do Peixe deu bobeira e Willian Machado tocou na saída do goleiro, 1 a 0.

A vantagem fez o Operário-PR fechar a casinha e dar a bola ao Santos. O time de Fabio Carille não conseguiu ir bem e quase nada foi criado para empatar.

Segundo tempo e pressão do Santos

Na etapa final o ritmo do Peixe melhorou. Fábio Carille mexeu com a postura e na base do ‘abafa’ a tática foi imposta pelo empate. Sem sucesso. O sistema ofensivo não criava nada de produtivo e quase levou o segundo em jogada de Maxwell, que parou na trave.

Nos minutos finais, o Peixe levou perigo em cabeçada de Furch e finalização de Serginho. Porém, a eficiência não estava em dia e o time da Baixada Santista colecionou mais um revés na Série B. Ainda nos acréscimos, Furch chegou a empatar, mas o gol acabou anulado por condição de impedimento.

OPERÁRIO-PR 1 X 0 SANTOS

Série B – 10ª rodada

Data e horário: 14/6/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Ocampos (Fagner Alemão, aos 21/2ºT) Joseph, Willian Machado, Pará, Jacy, Índio (Vinicius Diniz, aos 21/2ºT) e Rodrigo Rodrigues (Marco Antônio, aos 47/2ºT); Pedro Lucas (Ronald, aos 32/2ºT), Daniel e Maxwell. Técnico: Rafael Guananes.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, aos 40/2ºT), Gil, Joaquim e Escobar; João Schimidt(Serginho, aos 34/2ºT), Diego Pituca e Guiuliano; Hayner (Otero, ao 0/2ºT), Willian (Julio Furch, aos 15/2ºT) e Pedrinho (Guilherme, aos 15/2ºT). Técnico: Fabio Carille.

Gols: Willian Machado, 21’/1ºT (1-0)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartão Amarelo: Pará, Jacy, Vinicius Diniz (OPR); Gil, João Schimidt, Hayner, Otero, Pedrinho (SAN)

Cartão Vermelho: –

