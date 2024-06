Payet deve ser desfalque do Vasco contra o Cruzeiro

O Vasco terá mais desfalques para a partida contra o Cruzeiro, domingo, às 18h30, em São Januário. Payet e Praxedes devem ficar de fora contra a Raposa. O francês teve um estiramento na coxa direita, enquanto Praxedes se lesionou na partida contra o Flamengo, na semana passada.

Além deles, o técnico Álvaro Pacheco não poderá contar com Sforza e Rojas. O zagueiro paraguaio Robert Rojas sofreu uma suspeita de concussão após disputa aérea com Zé Rafael, aos 34 minutos da primeira etapa do duelo contra o Palmeiras, na última quinta (13), e precisou ser substituído. Do outro lado, o volante Juan Sforza levou cartão amarelo – o terceiro da série – e está suspenso.

Desta maneira, o Vasco conta com retorno de João Victor para o setor defensivo. Inclusive, o técnico Álvaro Pacheco testará o time que vai a campo neste sábado, na véspera da partida. Não está descartada a hipótese da mudança de esquema, como o trein ador fez na partida contra o Palmeiras, quando abandonou o 5-2-3 e mudou para o 4-3-3. Além das turbulências externas, o Cruz-Maltino também se encontra em baixa no Brasileiro. O clube, inclusive, ocupa a 14ª colocação, com apenas seis pontos. Aliás, a equipe tem a pior defesa, com 19 gols sofridos, e o pior saldo (-12) entre os 20 concorrentes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.