Com ex-Inter, Estados Unidos divulga convocação da Copa América

Dois dias após o empate em 1 a 1 contra o Brasil, a seleção dos Estados Unidos tornou pública a sua lista para a disputa da Copa América. Resultado esse, aliás, que tirou um pouco a imagem ruim que ficou após a goleada sofrida contra a Colômbia.

Sede pela segunda vez da competição na história (recebeu a edição de 2015), os norte-americanos contam com um nome conhecido na relação. Trata-se do meio-campista Johnny, ex-nome do Internacional e que milita, atualmente, no Betis (Espanha).

O jogador de 22 anos é um dos nomes com melhor aproveitamento na temporada 2023/2024. Com 19 jogos realizados, ele teve desempenho com nível suficiente para chamar a atenção de outros clubes dentro do próprio futebol espanhol. Como, por exemplo, Atlético de Madrid e Barcelona.

Veja a convocação dos Estados Unidos para a Copa América

Goleiros: Ethan Horvath (Cardiff City – País de Gales), Matt Turner (Nottingham Forest – Inglaterra) e Sean Johnson (Toronto FC – Canadá);

Defensores: Antonee Robinson (Fulham – Inglaterra), Cameron Carter-Vickers (Celtic – Escócia), Chris Richards (Crystal Palace – Inglaterra), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Alemanha), Kristoffer Lund (Palermo – Itália), Mark McKenzie (Genk – Bélgica), Miles Robinson (FC Cincinnati), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham – Inglaterra);

Meio-campistas: Gio Reyna (Nottingham Forest – Inglaterra), Johnny Cardoso (Betis – Espanha), Luca de la Torre (Celta de Vigo – Espanha), Malik Tillman (PSV – Holanda), Tyler Adams (Bournemouth – Inglaterra), Weston McKennie (Juventus – Itália) e Yunus Musah (Milan – Itália);

Atacantes: Brenden Aaronson (Union Berlin – Alemanha), Christian Pulisic (Milan – Itália), Folarin Balogun (Monaco – França), Haji Wright (Coventry City – Inglaterra), Josh Sargent (Norwich City – Inglaterra), Ricardo Pepi (PSV – Holanda) e Tim Weah (Juventus – Itália).

