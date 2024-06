Fábio Carille garante que não vai entregar o cargo no Santos

Fábio Carille está pressionado no cargo de técnico do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nesta sexta-feira (14), o Santos perdeu do Operário-PR por 1 a 0 e entrou de vez na crise. Agora, são quatro derrotas consecutivas e o time na sexta colocação da Série B, com 15 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time do G4. Apesar dos resultados ruins, o técnico Fabio Carille acredita que o time está com falta de sorte.

“Nesses quatro jogos tiveram situações que merecíamos uma sorte maior, uma definição melhor. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo-SP. Nós criamos muitas chances, mas muitas. O adversário chegou pouco, acertou dois chutes e fomos derrotados. Isso não é desculpa, mas aconteceu. Hoje acho que merecíamos uma sorte melhor pelo final do jogo, pelo nosso segundo tempo onde o Brazão praticamente não trabalhou. A gente jogando, errando, mas tentando”, afirmou, antes de completar:

“No final, com as características de Guilherme e de Furch dentro da área. É um estilo de jogo que eu gosto, de um atacante pivô que tem altura, que tem a primeira bola, incomoda na bola aérea. . Tiramos um volante que estava com cartão e colocamos o Serginho, outro meia para ajudar na articulação. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol”, concluiu.

Por fim, o comandante garantiu que não vai entregar o cargo, mas deixou o alerta que a falta de resultado pode interromper o seu trabalho.

“Futebol é resultado. Sabemos disso. Temos uma diretoria que está muito próxima e acompanha tudo que eu faço, meu dia a dia, o que a gente passa e faz. Eles são muito presentes, isso é muito importante”.

Calendário do Santos

Em crise e com a necessidade de vencer, o Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (19) para encarar o Goiás, em casa. O último triunfo do time paulista ocorreu contra o Brusque. Na ocasião, a equipe goleou por 4 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.