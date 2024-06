Seleção Brasileira volta aos treinos após empate com incerteza no meio-campo

A Seleção Brasileira retomou os treinamentos nesta sexta-feira (14), em Orlando, apesar das fortes chuvas que adiaram em mais de duas horas o início dos trabalhos. O grupo teve folga na quinta-feira, após o empate por 1 a 1 com os Estados Unidos.

Apesar do atraso, o grupo treinou em campo reduzido, com exercícios de pressão que indicaram a equipe titular na cabela de Dorival Júnior para a estreia na Copa América, dia 24, diante da Costa Rica, em Los Angeles.

Na atividade aberta à imprensa, o treinador utilizou 11 homens de linha. Dez deles começaram o último amistoso. A saber, Danilo, Beraldo, Marquinhos, Wendell, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Rodrygo, além do volante Douglas Luiz.

Com isso, Dorival sinaliza o meio-campo é o setor ao qual ele tem mais dúvidas para a largada na Copa América. Restam, ainda, mais de uma semana de treinos para os testes envolvendo variações táticas. Contudo, a tendência é a de que a base titular tenha esses jogadores, com Alisson na meta.

Endrick de novo entre os reservas

Destaque da Seleção no começo do ciclo de Dorival à frente da Canarinho, com três gols em quatro jogos, Endrick apareceu de novo entre os reservas e deve iniciar o torneio nesta situação.

A joia que despontou para o futebol no Palmeiras se juntará ao Real Madrid a partir de julho. Embora seja o camisa 9 do Brasil na Copa América, o atacante de 17 anos atrai cuidados de Dorival, que age com cautela para não queimar etapas no processo de amadurecimento do jovem.

