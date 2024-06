Irmão de Vini Jr vai enfrentar o Flamengo sub-20

Netinho, atacante de apenas 17 anos, defende as cores do Boavista no Campeonato Carioca de 2024. O jovem, que se chama José das Neves Oliveira Neto, é irmão de Vinícius Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O garoto está relacionado para enfrentar o Flamengo sub-20, às 10h, deste sábado, na Gávea, pelo Campeonato Carioca da categoria.

Não é a primeira vez que Netinho atuará pelo clube. Ele fez parte das divisões de base entre 2017 e 2018, se transferiu para o Rayo Alcobendas, da Espanha, e retornou há mais de um ano.

