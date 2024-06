Thiago Mendes é prioridade no São Paulo para o meio de campo

Thiago atualmente está no futebol do Qatar - (crédito: Foto: Divulgação / Al-Rayyan)

O São Paulo voltou sua atenção para contar novamente com o meio-campo Thiago Mendes, de 32 anos. O jogador tem contrato até a metade da próxima temporada com o Al-Rayyan, do Qatar.

O clube do Morumbi, aliás, busca um jogador para o setor de meio de campo, devido à lesão de Pablo Maia, que não deve voltar neste ano. Thiago Maia surge como possibilidade para cobrir essa ausência. Ele defendeu o Tricolor Paulista nos anos de 2015 até 2017, e manifestou interesse em retornar ao futebol nacional para a diretoria do São Paulo.

Após sair do clube, também atuou pelo Lille, e no Lyon, onde saiu para o Al-Rayyan. A negociação está nas mãos do empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, que tem bom trânsito com a QFA, a liga do Catar, responsável pela operação dos clubes do país. O Cruzeiro também já demonstrou interesse no jogador.

São Paulo terá clássico contra o Corinthians neste domingo (16)

O São Paulo ocupa atualmente a quinta colocação do Brasileirão, com 14 pontos em oito jogos, e volta a campo no domingo (16), às 16h, no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada.

