Avaí vence Guarani de virada e dorme na liderança da Série B

O Avaí fez o dever de casa diante do lanterna da Série B do Brasileiro e assumiu a liderança da tabela. Ao menos provisoriamente. Afinal, venceu por 3 a 2 o Guarani na noite desta sexta-feira (14), pela décima rodada, em Florianópolis.

Hygor, duas vezes, e João Paulo balançaram as redes para os anfitriões. Caio Dantas e Airton anotaram os gols do time paulista no Estádio da Ressacada.

O resultado coloca a equipe de Santa Catarina na primeira posição. Contudo, precisará torcer por tropeços dos rivais diretos (América-MG, Goiás e Mirassol) para se manter no topo neste fim de semana. Por outro lado, o Bugre ocupa a última colocação.

Com o triunfo em seus domínios, o Avaí chega a 20 pontos, dois a mais do que o Coelho e Operário, que derrotou o Santos também nesta sexta. O Guarani segue com os mesmos quatro pontos e afundado em crise.

Os times voltam a campo na próxima semana para a 11ª rodada. O Guarani recebe o Ituano na terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro. No dia seguinte, o Avaí visita o Brusque, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

Confira os jogos da 10ª rodada da Série B Sexta-feira (14)

Operário-PR 1×0 Santos

Avaí 3×2 Guarani

Sábado (15)

América-MG x CRB – 15h30

Ponte Preta x Novorizontino – 17h

Ituano x Paysandu – 18h

Domingo (16)

Botafogo-SP x Vila Nova – 11h

Brusque x Ceará – 16h

Goiás x Coritiba – 18h30

Sport x Mirassol – 18h30

