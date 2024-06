Seleção do Panamá é mais uma convocada para a Copa América

Integrante do Grupo C ao lado de Estados Unidos, Uruguai e Bolívia, o Panamá divulgou a sua relação de 26 convocados para a Copa América. A saber, a estreia do selecionado caribenho ocorre no dia 23 de junho, contra o Uruguai, no Sun Life Stadium.

Da mesma forma que ocorreu com Costa Rica e Jamaica, os Catrachos chegam para o torneio continental em ritmo de competição por conta das Eliminatórias. Nesse sentido, em meio à briga por vaga na próxima Copa do Mundo, o Panamá vem de dois resultados positivos contra Guiana e Montserrat.

A composição da lista do técnico Thomas Christiansen precisou considerar a sentida perda ofensiva do centroavante Cecilio Waterman. O nome de 33 anos não se recuperou a tempo de lesão muscular e voltou para o Peru, onde defende o Alianza Lima, para dar sequência ao seu tratamento.

Veja a convocação do Panamá para a Copa América

Goleiros: César Samudio (Marathón – Honduras), Luis Mejía (Nacional – Uruguai) e Orlando Mosquera (Maccabi Tel Aviv – Israel);

Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava – Eslováquia), Edgardo Fariña (Municipal – Guatemala), Eduardo Anderson (Saprissa – Costa Rica), Eric Davis (Kosice – Eslováquia), Iván Anderson (Fortaleza – Colômbia), José Córdoba (Norwich City – Inglaterra), Michael Murillo (Olympique de Marselha – França), Omar Valencia (New York Red Bulls – Estados Unidos) e Roderick Muller (Turan Tovuz – Azerbaijão);

Meio-campistas: Abdiel Ayarza (Cienciano – Peru), Aníbal Godoy (Nashville – Estados Unidos), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo – Estados Unidos), Carlos Harvey (Minnesota United – Estados Unidos), César Yanis (San Carlos – Costa Rica), Cristian Martínez (Al-Jandal – Arábia Saudita), Édgar Bárcenas (Mazatlán – México), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh – Israel), Kahiser Lenis (Jaguáres de Córdoba – Colômbia), José Luis Rodríguez (Famalicão – Portugal), Jovani Welch (Académico de Viseu – Portugal);

Atacantes: Eduardo Guerrero (Zorya Lugansk – Ucrânia), Ismael Díaz (Universidad Católica de Quito – Equador) e José Fajardo (Universidad Católica de Quito – Equador).

