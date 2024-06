Polônia x Holanda: escalações e onde assistir

O Grupo D da Eurocopa começa neste domingo (16), com o duelo entre Polônia e Holanda, no Volksparkstadion, em Hamburgo, a partir das 10h (de Brasília). Poloneses e holandeses têm a companhia de França e Áustria no grupo. Saiba, então, como chegam as seleções para a partida que abre a chave.

Como chega a Polônia

A Polônia chega com um grande problema para sua estreia, já que o craque e capitão Robert Lewandowski está fora por lesão. Ele sofreu ruptura no músculo bíceps femoral no amistoso contra a Turquia. A tendência é que ele volte para a segunda rodada, contra a Áustria, na próxima sexta (21). Outro problema é a ausência do também atacante Milik. Ele se machucou no amistoso contra a Ucrânia e está fora da Euro.

A melhor campanha da Polônia na competição foi em 2016, quando alcançou as quartas de final. A seleção treinada por Michal Probierz foi a última a se classificar para esta edição (na repescagem contra País de Gales) e vem de oito jogos invicto. No confronto direto contra a Holanda, porém, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Como chega a Holanda

Campeã em 1988, a Holanda visa o bicampeonato da Euro. A curiosidade fica por conta do fato do título ter sido conquistado na própria Alemanha, país sede da atual edição.

Para a competição, o técnico Ronald Koeman (campeão como jogador) tem grandes problemas, porém. Os meias Frenkie de Jong, Koopmeiners e de Roon, foram cortados da lista por lesões.

A seleção da Holanda voou baixo durante o período preparatório, já que venceu seus dois compromissos por 4 a 0. Primeiro, diante do Canadá. Depois, a vítima foi a Islândia.

Polônia x Holanda

1ª rodada do Grupo D da Eurocopa

Data e horário: domingo, 16/06/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

Polônia: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski e Zalewski; Swiderski e Urbanski. Técnico: Michal Probierz.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Ake; Reijnders, Schouten e Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay e Gakpo.. Técnico: Ronald Koeman

Onde assistir: CazéTV

