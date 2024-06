Palmeiras adota cautela por retorno de Dudu, recuperado de lesão

Dudu está cada vez mais perto do retorno ao time do Palmeiras - (crédito: Foto: Divulgação/ Palmeiras)

O Palmeiras ainda prega cautela quanto ao retorno de Dudu, recuperado após cirurgia por ruptura do ligamento do joelho. Relacionado contra o Vasco, no jogo da última quinta (13), o camisa 7 não foi a campo, mas a espera está acabando.

A intenção do clube é reabituar Dudu aos poucos com a atmosfera de jogo, fazendo-o se sentir confortável antes de registrar seu retorno aos gramados. A partida contra o time carioca foi o primeiro ‘teste’, com o jogador ficando no banco e participando do aquecimento pré-jogo. Ao longo do prélio, porém, ele não participou do tradicional aquecimento dos reservas – apesar dos pedidos dos torcedores para ver Dudu em campo.

Abel não tem pressa

Após o jogo contra o Vasco, o técnico Abel Ferreira revelou que o jogador não está 100%. Ele chegou a marcar em jogo-treino do Verdão, mas sentiu um incômodo na panturrilha direita, o que fez com que o clube adotasse cautela.

“Ele esteve aqui conosco hoje (quinta). Tive conversas com ele. A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável. Fez um jogo-treino muito bom, já tinha feito outro anterior, alinhei algumas coisas com ele. Conversamos e gostei do que ele disse: ‘Professor, estou disponível, se calhar não estou confortável para jogar, mas queria ir com a equipe e estar com a equipe’. Disse a ele que é um dos nossos capitães, líderes e que queria que ele estivesse com o grupo. O que eu mais quero é que ele volte, que volte bem, com confiança e crescendo. Não o coloquei pela conversa que tivemos e vamos seguir com esse tipo de conversa” revelou.

Na última sexta (14), dia seguinte à vitória contra o Vasco, Dudu publicou texto em suas redes sociais agradecendo o carinho do torcedor, que gritou seu nome no Allianz Parque antes e durante do jogo.

