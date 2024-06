Athletico-PR x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR e Flamengo estão na parte de cima da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante neste início de Brasileirão. A bola rola neste domingo (16/06), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela nona rodada.

O Athletico está na quarta colocação e pode chegar na liderança em caso de uma vitória. O Flamengo, que está na primeira posição, almeja um triunfo fora de casa para se manter no topo da tabela.

Onde assistir

A TV Globo (TV aberta) transmite o jogo entre Athletico-PR e Flamengo, pelo Brasileirão.

Como chega o Athletico

O Furacão vem de uma vitória diante do Criciúma e chega embalado neste fim de semana. No entanto, Cuca permanece com desfalques importantes em campo. Afinal, Bento e Canobbio estão servindo suas respectivas seleções na Data-Fifa e só devem retornar em julho. Além disso, Renan Viana e Petterson, suspensos por razões disciplinares, seguem fora.

A formação dos jogos anteriores deve ser mantida neste fim de semana. O Athletico, dessa forma, entra em campo em um 4-2-3-1, com Nikão, Zapelli, e Christian no meio-campo e Mastriani isolado na frente. O Furacão tem apenas uma derrota como mandante em 2024.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vive um momento especial na temporada e chega muito motivado em Curitiba. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de seis vitórias consecutivas e têm protagonizado boas atuações em campo. O problema segue sendo os desfalques. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e são ausências confirmadas no time.

Além disso, Ayrton Lucas e Allan, lesionados, só devem retornar aos gramados na próxima semana. Igor Jesus e Everton Cebolinha, que vinham treinando normalmente no Ninho do Urubu, se lesionaram diante do Grêmio e foram substituídos no primeiro tempo. Assim, ambos também estão cortados do jogo.

Aliás, Tite é outro desfalque em campo. O técnico está suspenso do jogo por ter sido advertido com terceiro cartão amarelo na quinta-feira. Portanto, um outro membro da comissão técnica ficará responsável por comandar os jogadores rubro-negros na beira do gramado.

ATHLETICO-PR X FLAMENGO

Brasileirão – 2024 – 9ª rodada

Data e horário: 16/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Erick; Nikão, Zapelli e Christian; Mastriani. Técnico: Cuca.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo Lorran e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

