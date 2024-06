Goleiro da seleção de Montenegro morre aos 26 anos

Tragédia no futebol europeu. Morreu, na manhã deste sábado (15), o jovem goleiro Matija Sarkic, do Milwall (segunda divisão do Campeonato Inglês) e da seleção de Montenegro, aos 26 anos. A informação é do próprio clube inglês e da Associação de Futebol de Montenegro. Sarkic teria falecido, segundo imprensa europeia, em um apartamento da cidade de Budva após sentir um mal estar pela manhã.

Tanto clube quanto federação lamentaram a passagem do jovem arqueiro.

“O Milwall está completamente arrasado por anunciar que Matija Sarkic faleceu aos 26 anos de idade. Todos no clube enviam seu amor e condolências aos familiares e amigos de Matija neste momento extremamente triste” lamentou o Millwall em suas redes.

“Estamos profundamente tristes pela perda trágica do nosso querido Matija Sarkic. Matija não era apenas um atleta notável, mas também um querido companheiro e amigo. Ele foi o presente e o futuro da nossa seleção. Sua morte inesperada nos deixou todos em estado de choque e luto” escreveu, assim, a federação montenegrina.

O goleiro foi titular de Montenegro na derrota por 2 a 0 para a Bélgica, em amistoso realizado em Bruxelas há apenas dez dias. No jogo seguinte de sua seleção, porém, ele já não participou, contra a Geórgia (derrota por 3 a 1).

Carreira de Sarkic

Nascido na Inglaterra, o jogador começou a carreira no Aston Villa. Passou por empréstimo por clubes de menor expressão até ser contratado, então, pelo Wolverhampton. De lá, foi para o Millwall, clube que defendeu em 33 partidas desde a data de chegada, na temporada 2023/24. Estreou na seleção principal de Montenegro em 2019, e chegou, aliás, a disputar quatro jogos das eliminatórias para a Euro como titular.

