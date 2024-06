Müller comemora início de Eurocopa com goleada

A Alemanha começou a Eurocopa com o pé direito. Afinal, o grupo venceu a Escócia, por 5 a 1, em partida do Grupo A, em partida disputada na Allianz Arena. Os gols alemães foram marcados por Florian Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can. Já Rüdiger diminuiu para Escócia.

