Lucas Leiva, aposentado, descarta ser treinador: ‘Muito desgastante’

Aos 37 anos, o ex-volante Lucas Leiva, que fez história no Grêmio e no Liverpool, largou as quatro linhas. No entanto, ao pendurar as chuteiras, iniciou uma nova caminhada no mundo da bola, agora como empresário. Ele, inclusive, ressaltou que seu objetivo é contribuir com jovens atletas que sonham com o futebol.

“Meu objetivo é ajudar os jovens jogadores. Com a experiência que eu tive, fiz muitas escolhas boas e outras ruins. O que eu quero é passar isso para eles”, ressaltou em entrevista à “Rádio Gaúcha”.

No entanto, questionado sobre a possibilidade de seguir no futebol como treinador, ele evitou dar sequência no assunto e garantiu que é uma profissão desgastante.

“Acho a profissão de treinador fantástica, mas não penso nisso agora. É muito desgastante, porque você precisa abdicar de muita coisa, muito estudo, muita dedicação”, finalizou.

