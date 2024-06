Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Botafogo se enfrentam no Kléber Andrade - (crédito: Foto: Divulgação/Governo do Espírito Santo)

O fim de semana promete um duelo emocionante entre gaúchos e cariocas no Brasileirão. Afinal, Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16/06), às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada.

O Grêmio vem de uma derrota diante do Flamengo e precisa vencer para subir na tabela. O Botafogo compete pelas primeiras posições e pode chegar na liderança em caso de uma vitória.

Onde assistir

O Premiere (TV fechada) transmite o jogo entre Grêmio e Botafogo, pelo Brasileirão.

Como chega o Grêmio

Com seis pontos conquistados, os jogadores tricolores estão no 13° lugar do campeonato. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, um resultado negativo pode colocar os gaúchos na zona de rebaixamento. Renato Gaúcho, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo.

No entanto, Diego Costa, lesionado, segue como desfalque. Soteldo e Villasanti, convocados para disputa da Copa América, também estão fora. Além disso, Kannemann, advertido com terceiro cartão amarelo na última rodada, está suspenso da partida.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vive um momento especial na temporada. Afinal, os jogadores alvinegros estão na terceira colocação da competição e vêm de sete jogos de invencibilidade na temporada. A tendência é que Artur Jorge entre com uma formação agressiva, apostando nas velocidades de Luiz Henrique e Júnior Santos. Tiquinho Soares, depois do falecimento do pai, se tornou dúvida em campo.

Aliás, Artur Jorge também conta com desfalques importantes em campo. Jeffinho, Matheus Nascimento, Pablo, Marçal, Rafael, lesionados, seguem fora. Além disso, Savarino, convocado para seleção da Venezuela, é ausência confirmada. A boa notícia é o retorno de Eduardo, que está recuperado da contusão na coxa direita e deve ser relacionado para partida.

GRÊMIO X BOTAFOGO

9ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 16/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

GRÊMIO: Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo), Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO: John; Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Junior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

