Pedro se torna dúvida no jogo entre Athletico-PR e Flamengo

O Flamengo pode ter um outro desfalque importante no jogo diante do Athletico-PR, na Ligga Arena. Afinal, Pedro, artilheiro do time na temporada, é dúvida em campo. A informação é do “ge”.

Pedro está relacionado e viaja para Curitiba. No entanto, ele não participou do treino de bola parada neste sábado (15/06), no Ninho do Urubu. O camisa 9, dessa forma, corre risco de não ser titular em campo.

LEIA MAIS: Athletico-PR x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Escalação do Flamengo

Caso Pedro não tenha condições de jogo, Gabigol, substituto da posição, é o favorito para iniciar em campo. O camisa 99 não atua como titular desde fevereiro e pode ter mais uma chance de mostrar serviço. Carlinhos, outra opção do setor, se recupera de um problema muscular e está fora.

O Flamengo conta com muitos desfalques neste fim de semana. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Além disso, Ayrton Lucas, Allan, Igor Jesus e Everton Ceboliha, lesionados, estão fora. Tite, suspenso, também não comanda os jogadores rubro-negros na beira do gramado.

Aliás, Athletico e Flamengo se enfrentam neste domingo (16/06), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela nona rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, os jogadores rubro-negros saem da liderança do campeonato em caso de uma derrota.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.