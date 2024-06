CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Santos

Neste sábado (15), a CBF divulgou o vídeo com análise do gol anulado de Julio Furch, do Santos. Diante do Operário-PR, o atacante marcou o gol de empate do Peixe aos 50 minutos da etapa final, mas após revisão da arbitragem, o tento foi anulado e o Fantasma venceu por 1 a 0.

Na visão de Alex Gomes Stefano, responsável pelo VAR, o jogador santista estava com o pé a frente do último homem, situação que caracterizou o impedimento.

Veja o diálogo:

Árbitro: “Para mim, legal”

VAR: “é muito ajustado, tá?! Vamos precisar de linha”.

Árbitro: “Tá ajustado. Não depende mais de mim, ok?”

Árbitro: “Quem vir vai tomar. Tu já tem cartão amarelo. Vai ser expulso. Atrás do meio de campo! Atrás do meio de campo, Santos! Número 22 (Otero) cartão por reclamação. Não depende mais de mim. Agora tá checando”.

VAR: “Alex, vamos ter uma revisão factual para impedimento, ok?”

Árbitro: “Ok, irmão”.

VAR: “Ok, Stefano. Revisão factual para impedimento próximo a linha da área”.

Situação do Santos

Com o revés fora de casa, o Santos caiu para o sexto lugar e começa a se complicar na Série B. Agora, são quatro jogos sem vencer no torneio. O próximo compromisso será diante do Goiás, na próxima quarta-feira (20), em casa.

