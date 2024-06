Brighton anuncia Fabian Hurzeler, o técnico mais novo da Premier League

Fabian Hurzeler assinou com o Brighton até junho de 2027 - (crédito: Foto: Divulgação/Brighton)

O Brighton anunciou neste sábado (15) a contratação do técnico Fabian Hurzeler. Com apenas 31 anos, o alemão se torna o treinador mais jovem da história da Premier League. O contrato com o time inglês é válido até junho de 2027.

Com o acerto firmado, o treinador é aguardado nos próximos dias para se apresentar ao Brighton e programar a pré-temporada, que será realizada no mês de julho.

Carreira de Fabian Hurzeler

Anteriormente auxiliar técnico do St.Pauli, ele assumiu o cargo de treinador principal e comandou um time que encantou a Bundesliga II. Ao término da temporada, ele garantiu o acesso da equipe e chamou a atenção no velho continente.

Devido ao sucesso na Alemanha, o seu futuro foi especulado no país, mas ao receber a chance de trabalhar na Premier League não pensou duas vezes. Topou o desafio e vai trabalhar na principal liga de clubes do mundo.

No Brighton, Fabian Hurzler terá a sombra de Roberto De Zerbi. O italiano passou dois anos no comando do time e levou o time até a Europa League, campanha que foi muito comemorada pela torcida.

Apesar de estar bem no posto, ele preferiu respirar novos ares na Europa. Porém, ainda não acertou com nenhuma outra equipe até o momento.

