Vasco empata com o Fluminense conquista a Copa Rio Sub-15

O Vasco da Gama é o campeão da Copa Rio Sub-15. Neste sábado (15), o cruzmaltino empatou por 1 a 1 com o Fluminense, no CT das Laranjeiras, em Xerém. Após vencer o primeiro duelo por 4 a 1, o Gigante da Colina só precisou do empate para confirmar a taça.

Os gols

Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo, o Vasco manteve o ritmo forte e impôs dificuldade para o Fluminense. Apesar do equilíbrio, o Tricolor foi quem abriu o marcador através de Cassiano Araújo.

O empate do cruzmaltino veio ainda na etapa inicial. Em troca rápida de passes, a bola ficou limpa para Diego Minete. O atacante só tocou na saída do goleiro e saiu para comemorar.

Nos 45 minutos finais, o Vasco administrou o resultado de forma inteligente e perdeu algumas chances de matar o duelo.

Números do Vasco da Gama

O título apenas consolidou a campanha do Vasco da Gama. No coletivo, o ataque foi o mais goleador com 46 gols. A zaga foi vazada apenas nove vezes. A artilharia ficou com os vascaínos. Diego Minete anotou 16 tentos.

