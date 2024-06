Cuiabá x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais um duelo que promete agitar a nona rodada do Brasileirão neste final de semana, Cuiabá e Fortaleza jogam, neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal. O embate coloca frente a frente duas equipes com diferentes objetivos no campeonato.

Aliás, o Dourado foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 e está na vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos em oito partidas. Do outro lado, o Leão do Pici perdeu para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova -, resultado que deixou a equipe seis pontos afastado do G-4.

Onde assistir

O confronto entre Cuiabá e Fortaleza terá transmissão exclusiva do Premiere (canal de pay-per-view).

Como chega o Cuiabá

Depois de seis jogos sem vitória, o Cuiabá até reagiu diante do Criciúma, porém perdeu para Cruzeiro por 2 a 1, ambas as partidas fora de casa. Diante disso, o técnico português Petit, inclusive, vai precisar mudar o sistema defensivo do Cuiabá. Isto porque o zagueiro Marllon levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Bruno Alves deve assumir a vaga do jogador. Além disso, o lateral-direito titular Matheus Alexandre volta de suspensão e deve retomar a vaga que foi ocupada por Raylan na última partida. Os meias Filipe Augusto e Lucas Fernandes, em transição, também vivem expectativa de serem relacionados.

Como chega o Fortaleza

Após seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza, aliás, conheceu sua primeira derrota para o Bahia fora de casa. O clube soma 10 pontos no meio da tabela, mas com um jogo a menos.

Inclusive, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem alguns desfalques para montar a escalação. Kervin Andrade e Kuscevic foram convocados para a Copa América por Venezuela e Chile, respectivamente. Moisés, Marinho e Calebe seguem no departamento médico.

O Fortaleza, aliás, leva certa vantagem sobre o Cuiabá no retrospecto geral. O Tricolor do Pici tem sete vitórias, contra cinco do Dourado. Além disso, seis jogos acabaram empatados. Ao todo, as equipes disputaram 18 jogos entre si.

CUIABÁ X FORTALEZA

9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Hora: 16/06, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter, Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Cafu e Max; Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Jonatan; Martinez, Augusto e Ze Weilson; Hércules, Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha e Schumacher Marques Gomes

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

