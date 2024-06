Romário fica no banco, America perde invencibilidade e deixa ponta da A2 do Carioca

Romário vê do banco de reservas a derrota do America para o Araruama - (crédito: DIIH.BRAGA)

Ainda não foi dessa vez que Romário cravou o seu retorno aos gramados. Presidente do America, o ‘Baixinho’ acompanhou do banco de reservas a derrota da equipe por 1 a 0 para o Araruama neste sábado (15), no Estádio Giulite Coutinho, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

Mesmo sem ser escalado pelo técnico Marcus Alexandre, o tetracampeão mundial ainda recebeu cartão amarelo por reclamação no segundo tempo. Ao levar a advertência do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, o camisa 11 abriu os braços e indagou: “Eu?”.

O America, aliás, atuou com um homem a menos desde aos 30 minutos da primeira etapa, quando JV foi expulso. Waschington fez o gol que definiu o triunfo do Araruama e, de quebra, encerrou a invencibilidade do Mecão.

Até então, a equipe de Romário tinha campanha com três vitórias e um empate. A derrota deixa o America na segunda posição, com dez pontos.

Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, e apenas o campeão assegura presença na Primeira Divisão de 2025.

O próximo compromisso ocorrerá no domingo (22), quando o America-RJ desafia o líder Duque de Caxias, às 14h45 (de Brasília), no Marrentão.

Desse modo, fica a expectativa para que Romário, aos 58 anos, vá a campo pelo clube do coração no duelo da próxima semana.

