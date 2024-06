Raphinha analisa Endrick, com quem briga por vaga de titular no Brasil

Raphinha trava disputa direta pela titularidade do ataque da Seleção do Brasil com Endrick. Na coletiva deste sábado (15/6) em Orlando, o atacante do Barcelona comentou sobre a joia brasileira e afirmou que, sempre que possível, procura ajudá-lo na evolução.

“A gente tenta sempre ajudar da melhor maneira possível. Ele é talentoso, procura aprender, escuta conselhos”, disse.

Raphinha tomou um susto com as declarações polêmicas de Ronaldinho Gaúcho

O camisa 11 da Canarinho defende o Barcelona e lá joga ao lado de Lamine Yamal. Muitas vezes disputando posição com o garoto de apenas 16 anos que já é titular da seleção da Espanha (e foi bem na estreia da Euro, no 3 a 0 sobre a Croácia). Assim, ele briga contra dois meninos (Endrick tem 17 anos). E, na sua opinião, ser muito jovem não pode servir como empecilho para defender a Seleção.

“Independentemente da idade, chega um momento ou outro que os grandes jogadores vão fazer suas estreias na Seleção. Uns mais jovens, outros com mais idade. Mas se alguém é novo e tem qualidade e potencial. Não tem de adiar estreia na Seleção. O que temos de fazer e eu faço isso também na Espanha com o Yamal, pé que o jovem se sinta com maior tranquilidade e sem pressão de levar um time nas costas “, continuou.

Raphinha e suas funções na Seleção

Ao ser perguntado sobre as funções que exerce na Seleção, Raphinha disse que procura jogar conforme Dorival Jr imagina. Mas, que no Barcelona, é utilizado em vários setores e que se o treinador quiser, pode trabalhar em outros setores.

“Na Seleção não troco muito, jogo pelo lado direito. No clube tenho mais outras funções, às vezes pelo lado esquerdo. Conversei na Seleção sobre essas funções, como me adaptei. Mas busco sempre essa adaptação, pois me favorece e ajuda o clube”, encerrou.

