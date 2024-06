Inter confirma lesão, e Alan Patrick vira dúvida até para Gre-Nal

O Internacional terá um desfalque de peso para enfrentar o Vitória, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque exames constataram um estiramento muscular na coxa esquerda de Alan Patrick.

O capitão e camisa 10 do Colorado sentiu a lesão ainda na primeira etapa do empate sem gols diante do São Paulo na última quinta-feira (13), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Inicialmente, ele recebeu atendimento médico no campo e seguiu o jogo. Dois minutos depois, porém, não suportou as dores e saiu para a entrada de Hyoran.

Em comunicado, o Inter evitou informar prazo para o retorno. Assim, cresce a possibilidade de o meia ficar de fora do Gre-Nal 442, que será em 23 de junho.

O técnico Eduardo Coudet, aliás, tem muitos problemas para escalar o Inter. Afinal, o meia Maurício está de saída para o Palmeiras, e nomes como Rochet, Borré e Valencia estão com as seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa da Copa América.

