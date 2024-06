América-MG vence CRB de virada e volta a liderar a Série B

O América-MG reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro. Afinal, derrotou por 2 a 1 o CRB neste sábado (15), pela décima rodada da competição. No Independência, em Belo Horizonte, o time venceu de virada graças aos gols de Juninho e Fabinho no segundo tempo. Léo Pereira abriu o placar na primeira etapa para os visitantes.

Com o resultado, o Coelho chega a 21 pontos, um a mais do que o Avaí. Já o Galo fica mais próximo da zona de rebaixamento. Com oito pontos em oito rodadas, os alagoanos ocupam a 15ª posição, porém tem dois jogos a menos.

Pela 11ª rodada, o América-MG volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando visita o Coritiba no Estádio Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília). Um dia antes, no mesmo horário, o CRB enfrenta o Paysandu, na Curuzu, em Belém.

O jogo

O América impôs seu ritmo desde o começo e empilhou oportunidades com Fabinho, Alê e Renato Marques, obrigando, assim, o goleiro Matheus Albino a fazer ótimas defesas. O CRB, aos poucos, passou a ocupar mais o campo ofensivo e, na primeira boa chegada, de fato, abriu o placar com Léo Pereira. O Coelho sentiu o golpe, mas conseguiu se ajustar para voltar a criar boas jogadas. Contudo, faltou capricho a Juninho, Fabinho e Benítez. Em busca da reação, os donos da casa se lançaram à frente no retorno do intervalo. O empate veio logo aos dois minutos, quando Juninho completou cruzamento rasteiro de Fabinho. Aos dez minutos, foi a vez de Fabinho receber passe de Benítez e balançar a rede para assegurar a virada. O CRB ainda teve Gustavo Henrique expulso de forma direta por dar um carrinho no meia argentino.

Confira os jogos da 10ª rodada da Série B

Sexta-feira (14)

Operário-PR 1×0 Santos

Avaí 3×2 Guarani

Sábado (15)

América-MG 2×1 CRB

Ponte Preta 1×0 Novorizontino

Ituano 3×5 Paysandu

Domingo (16)

Botafogo-SP x Vila Nova – 11h

Brusque x Ceará – 16h

Goiás x Coritiba – 18h30

Sport x Mirassol – 18h30

