Helinho brilha e Red Bull Bragantino vence o Juventude

No Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino derrotou o Juventude por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Massa Bruta está na quinta colocação, com 15 pontos. O Jaconero é o 12º, com 10 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Juventude tenta a recuperação diante do Vasco da Gama, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo movimentado

Os primeiros 45 minutos do jogo foram agitados. Logo de cara, Helinho deu caneta no zagueiro e fuzilou para colocar o Bragantino em vantagem. Porém, a superioridade no placar ganhou ar de preocupação, pois Jadsom Silva deu entrada dura no adversário e acabou expulso, o que deixou o Bragantino com um jogador a menos.

O Juventude se lançou ao ataque e melhorou em campo. O resultado foi o gol de empate através de Luis Mandaca. A virada poderia ter ocorrido antes do intervalo, mas Cleiton salvou o Massa Bruta.

Segundo tempo e Bragantino mortal

O Juventude permaneceu melhor e teve mais presença no campo de ataque. O goleiro Cleiton continuava ativo e era o responsável por manter o empate. Na casa dos 35 minutos a chance da virada caiu nos pés de Erick. O atacante recebeu sozinho na área e mandou por cima do gol.

A resposta veio na sequência. No cruzamento da esquerda, o goleiro Gabriel deu rebote e Helinho completou para o fundo da rede e deu a vitória ao Massa Bruta.

RED BULL BRAGATINO 2 X 1 JUVENTUDE

Brasileirão 2024 – Nona rodada

Data: 15/06/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Jadson Silva, Pedro Henrique, Eduardo Campos e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Eric Ramires, aos 19/2ºT), Lucas Evangelista, Gustavinho (Douglas Mendes, aos 15/2ºT); Helinho (Raul, aos 41/2ºT), Thiago Borbas (Vitinho, aos 19/2ºT) e Henry Mosqueira (Laquinteira, aos 41/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Luis Oyama (Rildo, aos 38/2ºT) e Luis Mandaca (Gabriel Taliari, aos 20/2ºT); Lucas Barbosa (Peixoto, aos 39/2ºT), Gilberto (Erick, aos 20/2ºT) e Marcelinho (Ruan, aos 30/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Gols: Helinho, 2’/1ºT (1-0), Luis Mandaca, 25’/2ºT (1-1), Helinho, 37’/2ºT (2-1)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão Amarelo: Cleiton, Luan Cândido, Laquintana (RBB); Danilo Boza, Rodrigo Sam, Luis Mandaca, Marcelinho (JUV)

Cartão Vermelho: Jadsom Silva e Pedro Caixinha (RBR)

