Fluminense sofre a virada para o Atlético-GO e volta à zona de rebaixamento

Fluminense volta a jogar mal e empata com o Atlético-GO no Maracanã - Foto: Jorge Rodrigues / ACG - (crédito: - Foto: Jorge Rodrigues / ACG)

O Fluminense voltou a ter dificuldades na criação das jogadas e sofreu a virada para o Atlético-GO por 2 a 1, neste sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Ganso aproveitou o erro na saída de bola e acertou um belo chute no ângulo. Na segunda etapa, foi a vez de Luiz Fernando deixar tudo igual com belo chute, enquanto Zuleta virou no último minuto. A torcida vaiou Diniz e demonstrou insatisfação com gritos de “time sem vergonha”.

Com o empate, o Tricolor entrou na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 6 pontos. O Dragão, por sua vez, agora soma 8, e saltou para a 13ª colocação.

Na próxima rodada, o Tricolor mede forças com o Cruzeiro, quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. No mesmo dia, porém às 19h (de Brasília), o Dragão recebe o Criciúma, em mais um confronto da parte de baixo da tabela, no Antônio Accioly.

Susto inicial

Com menos de cinco minutos, Keno errou o passe na saída de bola e dificultou a defesa tricolor. Dessa forma, Baralhas se antecipou e rolou para Emiliano Rodriguez. O atacante finalizou em cima de Fábio e perdeu uma boa oportunidade. Nos primeiros 15 minutos, ambas as equipes tiveram dificuldade na criação, enquanto o Fluminense errava muitos passes bobos.

Golaço do maestro

O Dragão tentou mais duas jogadas pelo alto, entretanto o Fábio defendeu de forma segura, sem sustos. Do outro lado, o time carioca arriscou duas finalizações, com Cano e Alexsander, mas sem levar perigo à meta de Ronaldo.

Se por uma lado, a equipe goiana não aproveitou, o Tricolor foi mais letal e abriu o placar aos 40. Baralhas errou um passe na intermediária de defesa, dando um presente para Ganso. O camisa 10 ajeitou e soltou uma bomba no ângulo. Na comemoração, o meio-campista correu em direção ao técnico Fernando Diniz para comemorar.

Chances de cabeça

Na volta do intervalo, foram os donos da casa que assustaram. Marcelo levantou a bola na área e encontrou Cano livre para cabecear. Nesse sentido, o argentino tentou, mas Ronaldo fez a defesa. Em seguida, foi a fez do Dragão incomodar. Shaylon fez o lançamento e achou Luiz Fernando, que desperdiçou a chance, de cabeça.

Inacreditável

Luiz Fernando e Max tiveram chances de finalizar, mas pararam em Fábio. O Fluminense, por sua vez, teve uma oportunidade de ouro para ampliar, porém Keno desperdiçou. Marquinhos fez boa jogada pela direita e rolou para o atacante de cara para o gol. No entanto, o camisa 11 pegou embaixo da bola e mandou por cima.

Acertou o ângulo

Motor do Atlético-GO, Shaylon cobrou escanteio na primeira trave, mas Lima afastou o perigo. No rebote, Luiz Fernando acertou uma bomba no Ângulo de Fábio e deixou tudo igual no Maracanã.

Vaias e insatisfação

Com o gol do Dragão, a torcida do Fluminense demonstrou toda a insatisfação com a atuação da equipe, sobretudo com o excesso de passes no sistema defensivo. Além disso, tiveram vais ao técnico Fernando Diniz e gritos de “time sem vergonha”. A irritação é com mais um tropeço para uma equipe da parte de baixo da tabela e a proximidade com a zona de rebaixamento.

Dragão mais perigoso

Na reta final da partida, os visitantes levaram mais perigo à meta de Fábio. O goleiro fez duas boas defesas para garantir, pelo menos, o empate em pleno Maracanã. Faltou ao Dragão tranquilidade para conseguir a virada, enquanto o Tricolor não tinha poderio ofensivo mesmo com as substituições de Diniz.

Zuleta decide

No último lance do jogo, Shaylon lançou Zuleta, que ganhou de Marlon pelo alto e tocou para Max. Max finalizou para grande defesa de Fábio. No rebote, Zuleta marcou o gol da vitória. Com o tento, uma confusão aconteceu à beira do campo com Felipe Melo empurrando o assessor do time goiano.

FLUMINENSE 1 X 2 ATLÉTICO-GO

Brasileirão-2024 – 9ª rodada

Data e horário: 15/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Paulo Henrique Ganso 40’/1ºT (1-0); Luiz Fernando 25’/2ºT (1-1); Zuleta 49’/2ºT (1-2)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Renato Augusto 32’/2ºT), Marlon, Felipe Melo (Manoel 10’/2º) e Marcelo (Diogo Barbosa 13’/2ºT); Alexsander (John Kennedy 32’/2ºT), Lima e Ganso; Marquinhos, Keno (Isaac 32’/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Alejo Cruz; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas (Max 18’/2ºT) e Shaylon; Emiliano Rodríguez (Derek (18’/2ºT) e Luiz Fernando (Zuleta 44’/2ºT). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Branco Muller (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Samuel Xavier, Marlon, Guga e Ganso (FLU); Adriano Martins (ATG)

Cartões Vermelhos: Felipe Melo (FLU)

