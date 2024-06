Real Brasília derrota o Flamengo no Bezerrão pelo Brasileirão Feminino

Luciene Baião comemora o primeiro gol nesta edição do Brasileirão Feminino após cobrança de pênalti no Bezerrão - (crédito: Julio Cesar Silva/Real Brasília)

O Real Brasília venceu o Flamengo nos embalos de sábado à noite no Estádio Bezerrão, no Gama, e segue na luta pelo acesso à zona de classificação para as quartas de final da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida pela foi marcado pela Luciene 13ª rodada foi marcado pela meia Luciene Baião em cobrança de pênalti aos 14 minutos do primeiro tempo. As Leoas do Planalto sustentaram o resultado até o apito final.

Com o resultado, o time candango ocupa o nono lugar com 16 pontos em 13 jogos contra 18 em 12 do América-MG. Logo atrás aparece o Grêmio. Próximo adversário do Real, o time gaúcho soma 14 pontos em 10 jogos. A diferença de três partidas diz respeito ao adiamento de jogos devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio receberá o Cruzeiro neste domingo e pode ultrapassar o Real. O Fluminense também. O tricolor carioca entrará em campo contra o América-MG, no Centro de Treinamento de Xerém.

A situação do Real Brasília é confortável no que diz respeito à distância da zona do rebaixamento, mas difícil no que diz respeito a avançar ao mata-mata. Fatam duas rodadas para o encerramento da primeira fase. A equipe do DF visitará o Grêmio e encerrará essa etapa em casa em um possível confronto direto com o Fluminense. A meta é repetir o desempenho de 2022, quando alcançou pela única vez as quartas de final.

Luciene Baião cobrou o pênalti com categoria no lance decisivo da partida. Acertou o canto esquerdo e deslocou a goleira Karol Alves no Bezerrão. Foi o primeiro gol da meia no Brasileirão. Antes, ela havia sido coadjuvante em duas assistências na derrota para o Palmeiras e na vitória sobre o Atlético-MG. O Flamengo sentiu a ausência da atacante Cristiane. A vice-artilheira do Brasileirão cumpriu suspensão nesta rodada.