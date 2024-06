Transferência de Dudu para o Cruzeiro pode ter reviravolta

Mesmo após o Cruzeiro anunciar de forma impactante a contratação de Dudu, ainda existe a possibilidade de o atacante permanecer no Palmeiras. Durante o sábado (15), diversas reuniões aconteceram até a madrugada, e a avaliação é de que a transferência pode não se concretizar. Isso porque ainda não há um contrato assinado. O Cruzeiro divulgou a contratação do camisa 7 às 16h31, mas foi a única parte envolvida a fazer o anúncio. Nem o Palmeiras nem o jogador confirmaram a informação.

Após a publicação, a casa de Dudu foi palco de muita atividade. Além de conversas com pessoas próximas e que cuidam de sua carreira, o atacante recebeu líderes da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras. Durante a conversa, ele afirmou que iria permanecer no Verdão.

Nos bastidores, o Palmeiras reconhece que há uma negociação bastante avançada. O clube aceitou os 4 milhões de dólares (R$ 21,5 milhões) oferecidos pelo Cruzeiro, a serem pagos em três parcelas, e já considerava preparar homenagens ao ídolo na próxima semana. No entanto, ainda restam detalhes por resolver para que a venda seja oficial.

No final da noite, contudo, pessoas ligadas à diretoria do Palmeiras já não descartavam a permanência de Dudu. Todavia, entendiam que a decisão final deveria partir do jogador, comunicando ao time mineiro seu desejo de continuar no Palmeiras.

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, por fim, deu uma entrevista por volta das 20h, em Belo Horizonte (MG), detalhando o negócio. Ele afirmou que Dudu queria novos desafios e não demonstrou preocupação com a possibilidade de a transferência não se concretizar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.