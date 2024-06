Corinthians x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Corinthians x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (16/6), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília). O Majestoso marca o encontro de times em momentos opostos. Enquanto o Timão briga para fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor tenta voltar ao G4. E para que você não perca nada deste que é um dos maiores clássicos do Brasil, entre campeões de tudo, donos de cinco títulos mundiais, a Voz preparou uma seleção para esta cobertura. Ela começa às 14h30 e terá a narração de Cesar Tavares, premiado em 2022 e 2023 como melhor narrador pela Aceesp. Ele comanda o pré-jogo e estará na narração.

Além de Cesar Tavares na narração e no pré-jogo que te traz todas as informações das equipes, a Voz ainda conta com os comentários preciso de João Miguel Lotufo. As reportagens são de Bruno Nunes. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 14h30, para acompanhar tudo desta nova e quente edição do Majestoso.

