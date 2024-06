Polícia atira em homem antes de jogo da Eurocopa

Um caso de polícia ganhou destaque na mídia antes do jogo entre Polônia e Holanda pela Eurocopa neste domingo (16/6), na Alemanha. Afinal, policiais atiraram num homem que portava um machado e fazia ameaças na cidade de Hamburgo. Ele estava em meio a torcedores holandeses que faziam celebrações pacíficas e acabaram ficando a mercê do homem com arma branca.

A polícia emitiu uma nota afirmando que o homem chegou a ameaçar os oficiais com o machado e não obedeceu ao aviso para soltar a arma. De acordo com a corporação, ele não cedeu nem mesmo quando os agentes usaram gás pimenta e deram um tiro para o alto. Por isso, a polícia decidiu atingi-lo com um disparo. Ele foi levado para o hospital.

O jogo deste domningo terminou com a vitóiria da Holanda por 2 a 1. Leia aqui. Polônia e Holanda estão no Grupo D da Eurocopa, ao lado de Áustria e França.

No dia 10/6, a Holanda goleou a Islândia por 4 a 0, encerrando em grande estilo a Data Fifa no último teste antes da competição oficial.

Já a Polônia venceu a Turquia por 2 a 1 no último amistoso antes da Eurocopa, também no dia 10/6. Esse jogo, porém, custou caro para a seleção polonesa. Afinal, Lewandowski se lesionou na partida. Assim, passou a ser desfalque na estreia do time na competição, neste domingo (16/6).

O goleador polonês sofreu um problema muscular e a própria federação de futebol do país confirmou, em seguida, que ele não teria condição de atuar no primeiro jogo da seleção na Eurocopa.

“Estamos fazendo de tudo para que Robert possa jogar a segunda partida, contra a Áustria”, disse o médio da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski, na ocasião.

