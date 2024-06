Áustria x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Kylian Mbappe joga no ataque francês na estreia na Eurocopa após ficar fora de amistoso - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

A vice-campeã da última Copa do Mundo entra em campo nesta segunda-feira, 17 de junho, para fazer sua estreia na Eurocopa 2024. Favorita ao título, a França enfrenta uma Áustria que vive um ótimo momento, atravessando uma das melhores fases da história da seleção. A partida entre Áustria e França encerra a 1ª rodada do Grupo D e está marcada para às 16h (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf. As duas seleções não se encontram na Euro desde 1960, quando os franceses eliminaram os austríacos nas quartas de final com duas vitórias.

Onde assistir

A Cazé TV transmite ao vivo no Youtube, com o pré-jogo començando às 15h.

Como chega a Áustria

A Áustria, antes de tudo, começa a Eurocopa com um grande desfalque: o lateral-esquerdo do Real Madrid e capitão da seleção, David Alaba, está fora do torneio devido a uma lesão no joelho esquerdo. O veterano artilheiro Arnautovi?, entretanto, estará disponível, mas deve iniciar no banco. Sendo assim, Michael Gregoritsch comanda o ataque ao lado de Christoph Baumgartner, do RB Leipzig. No meio-campo, a Áustria contará com Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, e Konrad Laimer, do Bayern de Munique.

Sob o comando de Ralf Rangnick, a seleção austríaca está em ótima forma, com apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Dessa forma, eles se classificaram na 2ª posição do Grupo F, um ponto atrás da Bélgica, que foi a responsável pela única derrota da Áustria. Recentemente, venceram amistosos contra seleções como Alemanha, Sérvia e Turquia.

Como chega a França

Atual vice-campeã mundial, a França chega como uma das favoritas ao título. Nas Eliminatórias, os franceses se classificaram de forma invicta, com sete vitórias e um empate. A boa notícia é a presença de Kylian Mbappé entre os titulares. O camisa 10 dos Bleus foi poupado no amistoso contra o Canadá após sentir dores no joelho direito devido a uma pancada na partida contra Luxemburgo. Antoine Griezmann também está confirmado. A estrela do Atlético de Madrid, afinal, ficou fora de duas das últimas quatro partidas amistosas da França devido a lesões.

N’Golo Kanté, surpreendentemente convocado por Didier Deschamps, deve começar como titular no meio-campo ao lado de Adrien Rabiot. O volante do Al-Ittihad, afinal, ganhou a vaga após Aurelien Tchouameni sofrer uma lesão no pé esquerdo. Na defesa, todavia, ainda há dúvida sobre quem formará a dupla titular com Dayot Upamecano: William Saliba ou Ibrahima Konaté. A França, por fim, busca seu terceiro título da Eurocopa, tendo vencido anteriormente em 1984 e 2000.

ÁUSTRIA X FRANÇA

1ª Rodada do Grupo D da Eurocopa

Data e horário: 17/06/2024, às 16h (horário de Brasília)

Local: Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf (ALE)

ÁUSTRIA: Patrick Pentz; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Gernot Trauner e Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Konrad Laimer; Patrick Wimmer, Michael Gregoritsch e Christoph Baumgartner. Técnico: Ralf Rangnick.

FRANÇA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté (William Saliba) e Theo Hernández; N’Golo Kanté e Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Marcus Thuram; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Jesús Gil Manzano ESP

Assistentes: Diego Barbero Sevilla (ESP) e Ángel Nevado Rodríguez (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.