Eriksen brilha na Euro-2024, mas Dinamarca cede empate à Eslovênia

Há quatro anos, na estreia da Dinamarca na Euro-2020 (realizada em junho de 2021, adiada por causa da pandemia), contra Finlândia, Eriksen teve uma parada cardíaca e quase morreu. Nove meses depois, com stents no coração, voltou aos gramados. Retomou brilhantemente a sua carreira e hoje é um dos destaques do Manchester United. E segue defendendo o selecionado de seu país. Neste domingo (16/6), na estreia dinamarquesa na Euro-2024, o astro estava em campo. Fez partida notável no primeiro tempo. Criou as melhores jogadas do time. Além disso, cobrou escanteios perigosos. E a cereja do bolo: um belo gol abrindo o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas sua seleção fez péssimo segundo tempo e ficou no 1 a 1. Janza fez o gol esloveno.

Com o resultado, Dinamarca e Eslovênia somam um ponto no Grupo C, o mesmo de Inglaterra e Sérvia, que ainda se enfrentam neste domingo. Vale lembrar que nesta Euro com 24 seleções, as duas primeiras de cada um dos seis grupos, avançam. E também as quatro melhores terceiras colocadas.

Brilho de Eriksen

Apesar da Eslovênia ter primeira grande chance do jogo , um chute de Sesko de fora da párea que passou raspando a trabe direita de Schmeichel, aos 15, a Dinamarca esteve sempre mais bem postada em campo e dominante. Assim, chegou ao gol no ataque seguinte ao susto, aos 16 minutos. Após recebeu um passe de calcanhar de Wind. Eriksen, na párea, bateu com força para fazer um belíssimo gol. E Eriksen seguiu mandando em campo. Um chute que bateu em Mlakar e quase rexsultou em gol contra; um escanteio em que quase saiu um gol de cabelça e ouitros lances de qualidade. Mas o resultado do primeiro tempo ficou no 1 a 0.

Dinamarca recua e leva o empate

Veio a etapa final e a Eslovênia foi um pouco mais ousada. Em bolas paradas por duas vezes reclamou de pênaltis, não marcados pelo juiz e pelo VAR (ambos corretamente). A Dinamarca levava pressão. Nem mesmo Eriksen conseguiu arranjar espaços. Aos 31, Sesko – o melhor da Eslovênia – mandou uma na trave. O empate esquentava e, aos 32, Janza, após escanteio, ficou com a sobra na entrada da área e mandou a bomba que desviou em Hjulmand e entrou. Enfim, 1 a 1 muito justo. Afinal, embora a Dinamarca tivesse a posse, 63%, e mais chutes a gol (14 a 11), a Eslovênia finalizou com muito mais perigo e foi bem mais objetiva.

Eslovênia 1×1 Dinamarca

1ª rodada do Grupo C da Eurocopa

Data: 16/6/2024

Local: MHPArena, Stuttgart (ALE)

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Stojanovic (Verbic, 22’/2ºT), Cerlin, Elsnik (Celar, 31’/2ºT) e Sporar (Kurtic, 49’/2ºT) Sesko (Brekalo, 49’/2ºT) e Mlakar (Stankovic, 31’/2ºT). Técnico: Matjaz Kek.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard e Kirstiansen; Bah, Hojbjerg (Norgaard, 38’/2ºT), Kristensen (Maehle, 34’/2ºT), Hjulmand (Delaney, 44’/2ºT), Eriksen e Wind (Dolberg, 38’/2ºT); Hojlund (Poulsen, 38’/2ºT). Técnico: Kasper Hjulmand

Gols: Eriksen, 16’/1ºT (0-1); Janza, 32’/2ºT (1-1)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Auxiliares: Stéphane De Almeida (SUI) e Bekim Zogaj (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Cartões amarelos: Stojanovic, Celar (ESL), Hjulmand (DIN);

