Grêmio x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16/06), às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada. Este jogo tem o mando do Grêmio. Porém como o seu estádio em Porto Alegre segue inviabilizado por causa do resultado da enchente que assolou Porto Alegre e 80% da scidades gaúchas, passou para Cariacica, no Espírito Santo. O Grêmio vem de uma derrota diante do Flamengo e precisa vencer para subir na tabela. O Botafogo luta pelas primeiras posições e pode chegar à liderança em caso de uma vitória e tropeços de Bahia e Flamengo.

O clássico terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h, com um esquenta sob o comando de Marcus Cassino. Este jogo terá a narração de Daniel Teles