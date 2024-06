James Rodríguez responde sobre jogar no Boca Juniors

Colombia's forward #10 James Rodriguez gestures to the crowd during the international friendly football match between the USA and Colombia at Commanders Field in Greater Landover, Maryland, on June 8, 2024. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) (Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Com a nítida possibilidade de James Rodríguez não voltar para o São Paulo após à Copa América, ele foi questionado recentemente sobre um dos clubes a qual seu nome foi ligado, o Boca Juniors. Mais especificamente, sepois do amistoso onde a Colômbia venceu a Bolívia, por 3 a 0, no último sábado (15).

Em palavras reproduzidas pelo portal da ‘TyC Sports’, James falou de maneira objetiva sobre a questão onde garantiu que não existe, neste momento, tal possibilidade. Para o meio-campista, o momento é de se concentrar em sua seleção e na disputa continental:

“Não, não. Isso (jogar no Boca Juniors) não está em minhas possibilidades. Não faz parte de meu projeto. Todavia, ainda falta muito para (decidir) isso. Quero jogar a Copa (América), viver o dia a dia aqui e, depois, pensar nisso.”

Antes de chamar a atenção do público em caráter global, James Rodríguez teve seus primeiros feitos mais marcantes como profissional justamente na Argentina. Logo após surgir no Envigado, o jogador hoje com 32 anos de idade desembarcou no país para defender o Banfield. Nesse ínterim, ele fez 50 jogos, marcou dez gols e foi uma das lideranças técnicas no último (e único) título nacional de elite do clube, o Apertura de 2009/2010.

Na mesma linha de raciocínio

As palavras do colombiano vão ao encontro do que tanto São Paulo como Boca falam sobre o tema. Também em entrevistas recentes, figuras como Júlio Casares (presidente do clube brasileiro) e Mauricio Serna (diretor do conselho boquense) negaram qualquer abordagem entre os clubes para tratar de uma possível transferência de James Rodríguez.

“Não estamos considerando a possibilidade (de contratar James). Não porque não estejamos interessados, mas porque achamos que não é fácil trazer um grande jogador do Brasil, pois a concorrência é muito forte. Há muito dinheiro envolvido”, apontou Serna.

“Não teve nenhuma consulta do Boca, nem do Everton, nem do Sevilla. Não houve conversa sobre James. Janela sempre se avalia a chegada e saída de jogadores, desde que seja bom para jogador e para a instituição”, disse Casares.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.