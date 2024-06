Flick deve dar mais oportunidades a Vitor Roque

Novo treinador do Barcelona, o alemão Hansi Flick espera usar a pré-temporada no clube para analisar jogadores que estavam sem espaço com Xavi. Assim, o atacante brasileiro Vitor Roque terá a oportunidade de prolongar e mudar a sua história na Catalunha. As informações são jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

Caso não agrade ao treinador na pré-temporada, aí sim, o jovem de 19 anos deve ser emprestado (ou até mesmo negociado) pelo Barcelona. Vitor Roque chegou ao Barça em janeiro deste ano e fez apenas dois gols em 16 jogos, sem conquistar títulos. O Barça comprou o atacante ao Athletico-PR por cerca de 75 milhões de euros e tem uma multa rescisória de aproximadamente R$ 3 bilhões. Assim, o jogador chegou com grande status ao clube.

A pré-temporada do Barcelona começará no dia 8 de julho. No entanto, Vitor Roque está tão focado que o atacante já treina por conta própria em casa, também de acordo com o portal “Mundo Deportivo”. O Barça disputará o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Champions League e a Supercopa da Espanha na temporada 2024/2025,

O treinador Hansi Flick, ex-Bayern e seleção alemã, deve analisar ainda nomes como Julián Araujo, Eric Garcia, Alex Valle, Pablo Torre, Guiu e Casadó. Ansu Fati é outro que terá que usar a pré-temporada para se promover com o comandante alemão. Este, aliás, retorna de empréstimo ao Brighton (ING),

