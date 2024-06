Dramático: Flamengo arranca empate nos acréscimos

Em jogo truncado e fraco no primeiro tempo, mais movimentado na etapa final e dramático nos acréscimos com dois gols, Athletico-PR e Flamengo empataram em 1 a 1 neste domingo (16/6). O duelo foi na Ligga Arena, em Curitiba, e válido pela nona rodada da Série A do Brasileirão. Com dez desfalques, cinco deles titulares, o Rubro-Negro optou em tocar a bola, gastando o tempo e tentando alguma oportunidade. Chegou a fazer um gol, com Gabigol (que entrou no 2º tempo), mas anulado por impedimento. O Furacão, por sua vez, respeitou demais o rival, muito defensivo. Mas fez 1 a 0 com Fernandinho de pênalti, aos 46. Contudo, aos 54, o garoto Evverton Araújo empatou.

O resultado leva o Flamengo aos 18 pontos, mas podendo perder a liderança ao fim da rodada. Já o Athletico, com 17 pontos, deve sair do G4. O Mengo, assim, perde a série de seis vitórias seguidas. E o Furacão pela primeira vez no Brasileiro sai de casa sem a vitória.

Primeiro tempo ruim de lascar

Com muitos desfalques, mais uma vez o Flamengo entrou com o zagueiro Léo Pereira de lateral-esquerdo e Léo Ortiz de volante, com Gerson também jogando recuado. Já o Furacão não contava com o goleiro Bento (com a Seleção). Com muitos estudos, o primeiro tempo foi truncado, um anticlímax para quem esperava um bom jogo. O Furacão até que tentou jogar nas costas de Leo Pereira. com Nikão buscando finalizar sempre que tinha espaços. Mas quando acertou, Rossi estava seguro nas defesas nem tão complicadas assim. Já o Mengo, tocou muito a bola, sem objetividade. Dependia de um ou outro lampejo de Lorran, mas também sem oferecer perigo nenhum. Um horror.

Flamengo melhor, mas o Athletico é que marca

Os times voltaram com mais vontade. O Flamengo, com Victor Hugo no lugar de Bruno Henrique, curiosamente ganhou em velocidade. E o Furacão teve maior objetividade, quase marcando aos 11, quando Christian lançou Madson, livre. Mas ele chutou por cima, na primeira chance real de gol do jogo. Aos 21, Gabi entrou e no minuto seguinte fez um gol, mas anulado por milímetros. O jogo caminhava para um insosso 0 a 0 quando, aos 43, Julimar chutou e a bola bateu no braço de David Luiz. Pênalti. Três minutos depois Fernandinho cobrou e marcou.

Empate no apagar das luzes

O gol parecia definir a vitória paranaense. Mas o jogo tinha nove minutos de acréscimos. E só deu Flamengo. Quase marcou em cabeçada de Pedro para Leo Linck fazer a defesa da rodada. E, aos 54, em escanteio pela esquerda, Luiz Araújo cobrou e deixou tudo igual. Mas não sem reclamação dos athleticanos, que queriam o fim da partida antes da cobrança dop escamnteio. Por reclamação, Cuca foi expulso. Enfim, neste jogo modorrento no primeiro tempo, mais animado na etapa final e com acréscimos de tirar o fôlego, 1 a 1.

ATHLETICO-PR 1X1 FLAMENGO

9ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 16/06/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 38.641

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Pablo, 28’/2ºT); Fernandinho, Erick, Felipinho (Cuello, Intervalo) e Nikão (Fernando, 28’/2ºT); Christian (Zapelli, 38’/2ºT) e Mastriani (Julimar, 28’/2ºT). Técnico: Cuca.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Evertton Araújo, 38’/2ºT) e Gerson; Luiz Araújo, Lorran (Gabigol, 22’/2ºT) e Bruno Henrique (Victor Hugo, Intervalo); Pedro. Técnico: Matheus Bacchi*

(*) Tite cumpriu suspensão. Dessa forma, em seu lugar na beira do campo esteve seu auxiliar e filho Matheus Bacchi

Gols: Fernandinho, de pênalti, aos 46’/2ºT (1-0); Evertton Araújo, 54’/2ºT (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Leo Linck, Zapelli (ATH). Victor Hugo, Fabrício Bruno, Evverton Araújo (FLA)

Cartões Vermelhos: Cuca, (ATH, 55’/2ºT)

