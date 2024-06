Evertton Araújo dedica gol de liderança do Flamengo aos pais

Autor do gol do empate (com gosto de vitória) do Flamengo em 1 a 1 com o Athletico-PR, o volante Evertton Araújo controlou a emoção após o tento. Inclusive, ele dedicou o gol ao seus pais, mostrando muita gratidão pelos genitores.

“Primeiro agradecer a Deus, sem Ele nada teria acontecido. Estou muito feliz pelo gol, queria dedicar para a minha família, que muitas vezes abdicaram do sonho deles para estar vivendo o meu. Minha mãe, meu pai, todo mundo que de alguma forma me ajudou. Muito feliz, só agradecer, trabalhar e continuar” disse Evertton.

Gol para lá de simbólico

Este foi o primeiro gol de Evertton como jogador profissional. Ele tem 21 anos e chegou ao Flamengo em 2022, vindo da base do Volta Redonda. Inicialmente, o menino foi emprestado. Depois, inclusive, foi comprado em definitivo, por R$ 800 mil. Agora, são seis partidas dele como atleta profissional do Rubro-Negro.

O tento foi marcado aos 54 do segundo tempo, no último minuto do jogo. Aliás, o jovem tinha apenas dez minutos em campo, substituindo Léo Ortiz. Este, inclusive, tem jogado improvisado no meio-campo diante do alto número de desfalques que tem o Flamengo. Afinal, Pulgar está com a seleção chilena, enquanto Allan recupera-se de lesão.

O Flamengo segue na liderança do Brasileirão, com 18 pontos em 9 jogos. Assim, o Fla tem uma média de dois pontos/jogo, que costuma andar junta com a dos times campeões brasileiros. Por outro lado, o Rubro-Negro ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Botafogo, que jogam ainda nesta noite (16). Inclusive, a equipe de Evertton volta a campo agora justamente contra o Tricolor Baiano, na quinta-feira (20), às 20h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.