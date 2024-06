Wesley esbraveja com pênalti no último lance: ‘Arranjado’

Wesley marcou o gol do Internacional no Barradão - Foto: Ricardo Duarte / Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional foi do céu ao inferno nos últimos 45 minutos na derrota diante do Vitória. O Colorado começou mal, saiu atrás no placar, mas reagiu no segundo tempo e conseguiu o empate com Wesley. Entretanto, no último lance, o VAR marcou pênalti para o time baiano, que converteu e conquistou o primeiro triunfo no Brasileirão. Após o jogo, o autor do gol colorado esbravejou contra a marcação.

“Saímos com gosto de derrota. Começamos um pouco abaixo, mas voltamos melhor para o segundo tempo. Conseguimos empatar e continuamos em cima, mas teve esse pênalti arranjado no final. Mas é isso, cabeça erguida porque temos outros jogos importantes na sequência do campeonato”, disse o atacante.

Com a derrota, o Internacional fica na décima colocação com 11 pontos. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Orlando Scarpelli.

