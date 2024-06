Igor Coronado avalia Corinthians após empate no clássico: ‘Temos que melhorar’

O meio-campo Igor Coronado marcou um belo gol no clássico entre Corinthians e São Paulo, que terminou empatado por 2 a 2 neste domingo (16), em Itaquera. No entanto, o jogador afirmou que a equipe alvinegra precisa melhorar.

“Entramos para esse jogo buscando os três pontos. Sabemos que temos de melhorar muito. Estávamos cientes da dificuldade no jogo de hoje. Temos que ir jogo após jogo, continuando a trabalhar para melhorar a situação, e sabemos que não queremos enfrentar isso”, disse o jogador na saída do campo.

Igor enaltece torcida do Corinthians

O Corinthians completou cinco jogos sem vencer, e terminou o clássico com 10 jogadores, pois o zagueiro Caetano recebeu cartão vermelho no final da partida. Igor destacou também a força da torcida corintiana, que apoiou do início ao fim.

“Sofremos um pouco nos últimos 15 minutos com um jogador a menos, mas soubemos sofrer. Tivemos a torcida ao nosso lado, que apoiou até o final. Isso é importante”, finalizou Igor Coronado.

Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento

Com o empate, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Isso dependerá dos resultados de Grêmio e Criciúma, que ainda jogam na rodada de número nove. Por outro lado, o Timão volta a campo na quarta-feira (19), quando visitará o Internacional, às 21h30 (de Brasília).

