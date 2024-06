Lucas analisa empate do São Paulo no clássico: ‘Deixamos escapar dois pontos’

O meia-atacante Lucas marcou um gol no empate de 2 a 2 entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (16), na Arena Itaquera. Mesmo com o rival em má fase, o jogador destacou que em clássicos isso não faz diferença em campo.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. Clássico não considera o momento ou pontuação. Jogar aqui (Arena Itaquera) é muito complicado, acredito que nos comportamos bem, mas, na minha opinião, deixamos escapar dois pontos”, disse o camisa 7 do Tricolor Paulista ao final da partida.

Lucas, aliás, marcou o primeiro gol do time logo aos três minutos. Desse modo, o empate deixa o time São Paulo com 15 pontos, ocupando a quinta colocação do Brasileirão de forma provisória.

São Paulo agora enfrentará o Cuiabá em seus domínios

Na próxima rodada, o São Paulo enfrentará o Cuiabá. A partida está marcada para quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbis.

