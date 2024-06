Zubeldía detona CBF após clássico ‘Não gosto de jogar com desvantagem’

O técnico Zulbedía saiu na bronca e reclamou da CBF após o empate entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (16) em Itaquera. O comandante afirmou que não gosta de jogar em desvantagem e que o time do Parque São Jorge teve mais tempo para se preparar no clássico.

“Fizemos uma boa partida. Primeiro, digo que não gosto de jogar clássico em desvantagem. Eles tiveram dois dias a mais de recuperação. A organização, ao tratar de clássicos, deveria garantir que as duas equipes tivessem os mesmos dias de preparação. É um clássico que tem muita expectativa, um clássico paulista, que representa muito. Então, não gostei dessa situação”, disse o treinador do Tricolor na entrevista coletiva.

Zubeldía elogia São Paulo e também questiona arbitragem no clássico

Zulbedía, aliás, também enalteceu a atuação de sua equipe, mas reclamou do árbitro Ramon Abatti Abel, alegando que ele permitiu a cera do Corinthians, que terminou a partida com 10 jogadores.

“Os jogadores fizeram uma grande partida, fomos superiores ao rival. Tivemos duas vezes em vantagem. Nos últimos 10 minutos, com um homem a mais, praticamente não jogamos, pois o árbitro permitiu demora nas substituições, algo que só acontece no futebol. Mas, em um clássico, as duas equipes devem ter o mesmo tempo de preparação. É uma desvantagem que prejudica São Paulo, e nós não podemos permitir isso. Não é uma questão para nossa diretoria, mas para a organização. Em um clássico, não. Em outra partida, tudo bem. Haverá jogos com intervalos de três dias, outros com quatro, no regulamento, mas um clássico, não. O clássico pode nos complicar com nossos torcedores. E representa muito para nós e para eles”, finalizou o técnico do São Paulo.

Na próxima rodada, São Paulo enfrentará o Cuiabá. A partida ocorrerá na quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

