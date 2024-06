Bahia busca empate diante do Criciúma e se mantém no G4 do Brasileirão

Em jogo de tempos distintos, Criciúma e Bahia empatam em 2 a 2 na noite deste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisava da vitória para assumir a liderança da competição, mas foi guerreiro ao garantir um ponto após sair em desvantagem no confronto. Já o Tigrão terminou o embate com gosto de derrota, visto que esteve muito próximo de conquistar o primeiro triunfo como mandante nesta edição do torneio. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, com seis pontos.

Primeiro tempo

Invicto há 10 jogos, o Bahia encontrou muita dificuldade para criar boas oportunidades durante o primeiro tempo no Heriberto Hulse. A melhor chance tricolor, por exemplo, ocorreu apenas aos 40 minutos, quando o Criciúma já estava em vantagem no placar. Jean Lucas tabelou com Caio Alexandre e chutou com força para defesa do goleiro Gustavo, no meio do gol.

O Criciúma, por sua vez, se apresentou com mais ritmo de jogo em busca da primeira vitória como mandante neste Brasileirão. A equipe pressionou o adversário principalmente pelos lados do campo e conseguiu manter o controle em boa parte da etapa inicial. A imposição surtiu efeito aos 33 minutos, com uma cobrança de falta ‘alá Ronaldinho’. Marcelo Hermes mandou à esquerda e surpreendeu o goleiro Marcos Felipe ao cobrar rasteiro, por baixo da barreira, e abrir o marcador.

Segundo tempo

O Criciúma precisou de um minuto para jogar um balde de água fria em qualquer possibilidade de reação do Bahia – que iniciou a rodada com chance de assumir a ponta da tabela do Brasileirão. Depois de tentar por duas vezes na etapa inicial, Arthur Caíke aproveitou a lambança da defesa tricolor e estufou as redes de cabeça para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Mas o segundo tempo ainda prometia fortes emoções. O Bahia contou com a boa jogada de Cauly antes de acionar Caio Alexandre, que depois só precisou deixar na medida para Everaldo cabecear e diminuir a vantagem do Criciúma, aos 10′. Quatro minutos depois, o VAR entrou em ação para analisar uma falta do goleiro Gustavo no atacante tricolor. O árbitro, no entanto, manteve a decisão de campo e o puniu apenas com amarelo – o que causou revolta no técnico Rogério Ceni.

Expulsão

O lance mais polêmico da partida ocorreu aos 17′, apenas dois minutos após a análise do VAR. Poupado inicialmente pela arbitragem, mesmo depois da pressão tricolor, o goleiro Gustavo recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O lance causou revolta nos torcedores do Criciúma, que não concordaram com a punição do árbitro Flávio Rodrigues.

Empate do Bahia

Com vantagem numérica e mais confiante na partida, o Bahia precisou de pouco tempo para deixar tudo igual no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Cauly aproveitou a cobrança curta de escanteio para acionar Caio Alexandre na área, que acertou o ângulo de Alisson e marcou o segundo do Tricolor na partida.

CRICIÚMA X BAHIA

9ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 16/06/2024

Local: Heriberto Hulse, Santa Catarina (SC)

Criciúma: Gustavo; Rodrigo, Ronald, Newton, Bolasie, Jonathan (Claudinho, intervalo), Matheusinho (Alisson, 18’/2ºT), Marcelo Hermes (30’/1ºT), Tobias Figueiredo, Arthur Caíke e Barreto. Técnico: Cláudio Tencati.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Ademir), Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Estupiñán) e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Marcelo Hermes, 33’/1ºT (1-0); Arthur Caíke, 01’/2ºT (2-0); Everaldo, 10’/2ºT (2-1); Caio Alexandre, 26’/2ºT (2-2)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (FIFA)

Cartões amarelos: Tobias Figueiredo e Éder (CRI). Thaciano (BAH)

Cartões Vermelhos: Gustavo (CRI)