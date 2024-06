São Paulo x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta segunda-feira (16/6), às 16h (de Brasília) no CT de Cotia, o São Paulo recebe o Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Este jogo, com torcida apenas de são-paulinhos tem ares de decisão. Afinal, após esta rodada restarão apenas mais duas e os dois times estão na briga pelo terceiro lugar. O São Paulo é o atual Top3, com 23 pontos em 11 jogos. Mas o Verdão, com 22 pontos e um jogo a menos, está na sua cola.

O Brasileiro feminino tem como líder o Corinthians, com 34 pontos. As Brabas jogam nesta segundas-feira contra o Bragantino. Em segundo lugar vem a Ferroviária, com 28 pontos. Os dois primeiros são os únicos já classificados antecipadamente às oitavas.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV a partir ds 16h (de Brasília).

Como está o São Paulo

O São Paulo vem de um grande resultado pelo Paulistão, ao vencer a forte Ferroviária, por 3 a 2, no Paulistão. Para o jogo deste domingo, o técmico Thiago Viana, embora não tenha confirmado a escalação, manterá a base que cumpre bom papel tanto no Estadual quando na Liga Nacional e que espera manter a freguesia história, Afinal em 20 choque-rainhas na história, as são-paulinas venceram oito e perderame seis.

Como está o Palmeiras

Após duas derrotas seguidas, para Corinthians e Fluminense, o Palmeiras viu tanto as corintianas quanto a Ferroviária desgarrarem na frente e o São Paulo o ultrapassou. Agora, até mesmo o quarto lugar está em risco. Por isso, a comissão técnica palestrina busca, após os treinos da semana, levar o time a um triunfo que evitará o time perder mais uma posição. E acabar com o risco de ficar fora do G4, que dá vantagem de jogar em casa o jogo das quartas. A aposta é no poder de fogo da goleadora Amanda Gutierres, que no 6 a 0 sobre o Santos, há três rodadas, fez três gols, mas passou em branco nos últimos dois jogos e espera retomar a eficácia nos arremates.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

13ª rodada do Brasileirão feminino

Data e horário: 17/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: CT de Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Leticia Alves, Ana Alice, Jéssica e Bia Menezes; Robinha, Aline e Rafa Mineira; Mariana, Laryh e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Brena Carolina e Diany; Juliete, Pati Maldaner e Isadora; Lais Estevam, Taina Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitra: Andressa Hartmann

Auxiliares: Leandra Aires Cossette, Patricia Carla Oliveira

