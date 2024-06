Após empate, António Oliveira analisa equipes melhores que o Corinthians no Brasileirão

O técnico António Oliveira lamentou o empate do Corinthians no clássico contra o São Paulo por 2 a 2, na Arena Itaquera. Na visão do comandante, tem equipes mais estruturadas que o Timão no Brasileirão, e falou sobre a pontuação na tabela.

“Hoje enfrentamos Flamengo, Botafogo, São Paulo, Fortaleza, equipes claramente mais estruturadas e estáveis do que o Corinthians. Tenho que ser muito honesto, franco e realista. Queríamos estar com sete pontos? Não. Queríamos ter mais? Sim. Tirando o Juventude e o Atlético-GO, tudo foi pedreira em uma altura em que o clube se reestrutura dentro desse caos que você falou. Por isso, eu digo que aqui tenho que ser muito mais que treinador. Tenho que mobilizar os jogadores para treinar, e eles fazem isso com paixão enorme”, afirmou o técnico na entrevista coletiva após o jogo.

António falou do desafio em trabalhar no Corinthians

O Corinthians, aliás, registrou neste domingo (16) recorde de público em seu estádio, com a presença de 46 mil torcedores. António finaliza destacando como é trabalhar no clube do Parque São Jorge.

“Sou muito mais que um treinador de futebol aqui e dentro desse caos que você falou, isso se torna muito mais desafiante. É algo que para mim é fascinante, apaixonante, com uma torcida e jogadores apaixonados pelo clube. É aprender nas circunstâncias. Eu já tenho 41 anos. Quando cheguei aqui, peguei uma equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista”, concluiu o técnico.

O Corinthians tem apenas sete pontos em nove jogos, portanto, ocupa a 16º colocação do Brasileirão, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Na próxima rodada enfrentará o Internacional fora de casa. Jogo marcado para o dia (19), quarta-feira, ás 20h (de Brasília).

