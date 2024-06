Afirmações de Ronaldinho criam mal-estar na Seleção Brasileira

Após grande repercussão nas redes sociais, Ronaldinho avisou que as suas afirmações sobre o momento da Seleção Brasileira faziam parte de uma ação de marketing. Mas, apesar disso, membros da delegação da Canarinho seguiram na bronca com o craque.

Decepção. Foi assim que membros da delegação definiram a situação com Ronaldinho. Importante ressaltar que ninguém foi avisado, previamente, que as fortes críticas do ex-jogador faziam parte de uma ação particular. O que mais pesou foi o peso das cobranças, principalmente por se tratar de um ídolo.

Segundo o “Uol”, a ação de marketing da empresa “Rexona” com Ronaldinho teria uma segunda parte, no sábado, data da estreia da Seleção na Copa América, com o slogan “não te abandona”, ao se referir ao Brasil. No entanto, as partes acharam melhor explicar que tudo se tratava de algo já planejado.

Relembre o caso

Na sexta-feira, Ronaldinho deu uma declaração afirmando que não assistiria mais jogos da Seleção, pois está “faltando garra e alegria”.

“Não vou assistir a nenhum jogo (do Brasil). (Está) faltando garra, alegria, (está) faltando jogar bem. Então não vou assistir a nenhum jogo. Vou abandonar o Brasil”, disse, em entrevista ao canal Cartoloucos, no YouTube.

A repercussão foi tamanha que o atacante Raphinha, convocado por Dorival Júnior, repudiou a afirmação do craque durante coletiva de imprensa.

“Foi uma surpresa para mim e para o grupo. Mas vocês da imprensa, mais do que eu, sabe que o Ronaldinho nunca deu uma declaração dessas. Enfim, foi um baque pra gente e eu não concordo com o que ele disse. Eu e o grupo. A gente vê entrega e vontade e não concordo em não ter garra ou vontade e jogadores medianos. Discordo completamente. Afinal, todos aqui têm qualidade e méritos”, disse.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.