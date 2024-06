Léo Jardim avalia atuação do Vasco sem sofrer gol: ‘Evolução clara’

O empate sem gols com o Cruzeiro neste domingo (16), em São Januário, frustrou os torcedores e manteve o Vasco próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 15ª posição com sete pontos, um a mais do que o Grêmio, que abre o Z4.

O goleiro Léo Jardim, contudo, fez questão de enfatizar o lado positivo para o Cruz-Maltino. Isso porque a equipe carioca não sofreu gol pela primeira vez nesta edição. Além disso, cedeu apenas oito finalizações ao adversário.

“É valorizar o que teve de positivo. Vínhamos de dois resultados ruins, em que sofremos bastante gols (oito em apenas dois jogos). Portanto, é importante ressaltar a parte defensiva da equipe, que portou-se muito bem, muito melhor… Vejo uma evolução muito clara”, avaliou Léo Jardim.

Embora não tenha levado gol, o Vasco permanece com a pior defesa do Brasileirão. Afinal, são 19 gols em nove partidas. No aspecto ofensivo, o duelo contra a Raposa outro problema: a fraca produção ofensiva.

O Cruz-Maltino volta a jogar na quarta-feira (19), quando visita o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo vale pela décima rodada da competição nacional

