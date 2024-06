Diretor do Cruzeiro mantém esperança por Dudu: ‘Está nas mãos dele’

Dudu tem contrato com Palmeiras até dezembro de 2025 e é alvo do Cruzeiro - Foto: Cesar Greco / Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Cruzeiro mantém a esperança por um acordo com Dudu, do Palmeiras. Após o empate com o Vasco em São Januário, o diretor-técnico Edu Dracena revelou que conversou com o jogador, que chegou a ser anunciado mesmo sem um desfecho da negociação. Portanto, as conversas seguem acontecendo e a Raposa aguarda a decisão do atacante.

“Não sei o que aconteceu nas últimas horas, mas é um negócio difícil. Quando tem uma negociação do tamanho como foi do Cruzeiro com o Dudu, a gente sabe a repercussão que é esse tipo de negociação. Ainda não teve um desfecho e temos que aguardar. As coisas podem mudar da noite para o dia. Mas a decisão desse negócio está nas mãos do Dudu. O que tiver que ser, vai ser”, disse.

Entenda o caso

Cruzeiro e Palmeiras tinham acertado a transferência do atacante para a equipe de Belo Horizonte. Um negócio de R$ 21 milhões. No entanto, o camisa 7 não tinha assinado contrato nem feito exames médicos. Aliás, não houve nem sequer uma consulta a Dudu para a transação. Assim, os mineiros “anteciparam o anúncio”.

Nas redes sociais milhares de torcedores e alguns ídolos do Palmeiras mostraram reprovação com a possível saída de um dos maiores ídolos. Por outro lado, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro, afirmou à “Rádio Itatiaia” que Dudu procurou a Raposa e demonstrou interesse em mudar de ares.

Dudu está com 32 anos e é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Ele tem 12 títulos pelo clube, sendo quatro do Brasileirão, além de 88 gols e 443 gols. O atacante, inclusive, começou a carreira no próprio Cruzeiro, em 2009.

