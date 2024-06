Eriksen, da Dinamarca, celebra volta por cima: ‘A história é outra’

Christian Eriksen conseguiu uma reviravolta digna de roteiro de filme vencedor de Óscar. Há três anos, o meia dinamarquês sofreu um ataque cardíaco na estreia da Dinamarca na Eurocopa de 2020 – que foi disputada no ano seguinte por conta da pandemia. Assim, a vida e a carreira do jogador ficou sob risco. Entretanto, ele deu a volta por cima e marcou na estreia da Dinamarca na Euro de 2024.

Após sofrer o ataque cardíaco, Eriksen demorou nove meses para voltar a jogar. Assim, o meia voltou a atuar com stents no coração. Na última temporada, foi um dos jogadores mais regulares do Manchester United, da Inglaterra. Dessa forma, assegurou uma vaga entre os convocados da Dinamarca para a Eurocopa de 2024, na Alemanha. Mas o melhor ainda estava por vir.

Eriksen: do inferno ao céu

Foram 1,100 dias entre as estreias nas Eurocopas de 2020 e 2024. Eriksen fez partida notável no primeiro tempo e criou as melhores jogadas da equipe dinamarquesa. A cereja do bolo foi um belo gol para abrir o placar aos 16 minutos e marcar o primeiro gol da Dinamarca na Euro 2024. Apesar da sua boa atuação, não evitou o empate com a Eslovênia na estreia.

“Fiquei muito satisfeito. Eu tinha em mente que não tinha marcado na Euro. Nada mais além do futebol estava em minha mente. Desta vez a minha história na Euro é muito diferente da última vez. Felizmente houve muitos jogos desde o que aconteceu. Me senti confiante ao entrar nesse jogo e estava muito feliz por jogar a Euro novamente”, disse.

Com o resultado, Dinamarca e Eslovênia somam um ponto no Grupo C. A seleção dinamarquesa, campeã da Euro de 1992, volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 13h (de Brasília), contra a Inglaterra, em Frankfurt, na Alemanha.