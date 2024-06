Mesmo assumindo a liderança, Artur Jorge analisa atuação abaixo do Botafogo

O técnico Artur Jorge afirmou que o Botafogo mereceu a vitória sobre o Grêmio neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, mas destacou que a equipe esteve abaixo do esperado. O resultado coloca o Alvinegro na liderança da competição com 19 pontos.

“Valorizo a vitória, mas não foi um jogo muito bem executado, foi esforçado, não conseguimos controlar o jogo em alguns momentos. Começamos forte no primeiro tempo, marcamos um gol, mas não conseguimos manter essa vantagem, permitindo uma reação do adversário. A vitória, no entanto, é merecida pelo que produzimos nos 90 minutos, mesmo sabendo que não fizemos um grande jogo”, disse o treinador do Glorioso.

Artur enaltece torcida presente no Espírito Santo

O comandante alvinegro, assim como Junior Santos, também dedicou o resultado positivo ao atacante Tiquinho Soares, que não pôde atuar devido à morte de seu pai. Artur, aliás, também elogiou a torcida botafoguense presente no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

“Quero dedicar esta vitória ao Tiquinho Soares e à sua família. É um momento muito difícil para eles, e sendo ele parte de nossa família, queremos que essa vitória seja um abraço para todos eles. Outro ponto é a presença de uma torcida extraordinária aqui, nos fizeram sentir em casa. Muito obrigado também por isso, desde que chegamos fomos muito bem recebidos e todos estiveram de forma exemplar e apaixonada conosco”, concluiu Artur Jorge.

A próxima partida do Glorioso será na quarta-feira (19) contra o Athletico, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília).

